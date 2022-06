Quando uno spazio espositivo diventa il salotto di designer e architetti (Di mercoledì 22 giugno 2022) A Londra c’è quello dell’architetta irachena Zaha Hadid, uno spazio immenso e avveniristico il cui design si ispira al movimento dell’acqua. A Barcellona c’è l’edificio di Borja, Carlos e Lucía Ferrater dello studio OAB: lo si nota dalla strada per via della sua facciata che risplende di luce, solida di giorno e liquida la notte. A Madrid pare di stare in una galleria d’arte: lo spagnolo Carlos Lamela ha progettato un ambiente interattivo, dove quella con i prodotti è anzitutto un’esperienza da farsi nel segno dell’emozione. E ancora Lisbona, in un palazzetto neoclassico trasformato in un avvincente polo culturale da Ferruz Studio; Pechino, con il fondatore di MAD Architects, il cinese Ma Yansong, e infine Shanghai. Qui il designer Francesc Rifé ha creato uno spazio poetico che gioca con tutti gli stati dell’acqua. Nelle Roca ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) A Londra c’è quello dell’architetta irachena Zaha Hadid, unoimmenso e avveniristico il cui design si ispira al movimento dell’acqua. A Barcellona c’è l’edificio di Borja, Carlos e Lucía Ferrater dello studio OAB: lo si nota dalla strada per via della sua facciata che risplende di luce, solida di giorno e liquida la notte. A Madrid pare di stare in una galleria d’arte: lo spagnolo Carlos Lamela ha progettato un ambiente interattivo, dove quella con i prodotti è anzitutto un’esperienza da farsi nel segno dell’emozione. E ancora Lisbona, in un palazzetto neoclassico trasformato in un avvincente polo culturale da Ferruz Studio; Pechino, con il fondatore di MAD Architects, il cinese Ma Yansong, e infine Shanghai. Qui ilFrancesc Rifé ha creato unopoetico che gioca con tutti gli stati dell’acqua. Nelle Roca ...

