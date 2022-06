Pnrr, Comune di Formia sempre più smart: 252mila euro per la digitalizzazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Formia – Il Comune di Formia si è aggiudicato un finanziamento di 252mila grazie ai fondi del Pnrr per la digitalizzazione. Il progetto riguarda l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle banche dati, delle applicazioni e servizi digitali verso il cittadino. “Un importante risultato che permetterà all’ente di migliorare ed incrementare i servizi fruibili digitalmente dai cittadini – commentano il Sindaco Gianluca Taddeo e l’Assessore Eleonora Zangrillo – che segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione del Comune grazie ai fondi messi in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione europea”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)– Ildisi è aggiudicato un finanziamento digrazie ai fondi delper la. Il progetto riguarda l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle banche dati, delle applicazioni e servizi digitali verso il cittadino. “Un importante risultato che permetterà all’ente di migliorare ed incrementare i servizi fruibili digitalmente dai cittadini – commentano il Sindaco Gianluca Taddeo e l’Assessore Eleonora Zangrillo – che segna un ulteriore passo verso ladelgrazie ai fondi messi in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unionepea”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

