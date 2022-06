Palazzo Chigi all’ingrasso, con Draghi premier non si bada a spese: sale il conto per consulenti e commissari (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con Mario Draghi si spende di più per commissari, consulenti e per le varie missioni. Senza tacere il costo del personale che supera il tetto dei 250 milioni di euro in totale. Per un bilancio complessivo che supera un aumento di 2 milioni di euro, rispetto all’anno precedente, solo per questi specifici settori. Il conto finanziario 2021, visionato da La Notizia, mette così nero su bianco il cambio di passo registrato a Palazzo Chigi sulle spese effettuate nello scorso anno, quando si è insediato l’attuale premier. La relazione che accompagna il rendiconto conferma le tendenze avviate dall’attuale gestione della presidenza del Consiglio. commissari, consulenti e commissari Una delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con Mariosi spende di più pere per le varie missioni. Senza tacere il costo del personale che supera il tetto dei 250 milioni di euro in totale. Per un bilancio complessivo che supera un aumento di 2 milioni di euro, rispetto all’anno precedente, solo per questi specifici settori. Ilfinanziario 2021, visionato da La Notizia, mette così nero su bianco il cambio di passo registrato asulleeffettuate nello scorso anno, quando si è insediato l’attuale. La relazione che accompagna il rendiconferma le tendenze avviate dall’attuale gestione della presidenza del Consiglio.Una delle ...

