Pubblicità

YouTvrs : Incidente sul lavoro: operaio precipita dal tetto e muore - - leggoit : Operaio precipita da un'impalcatura e muore a 50 anni: stava ristrutturando uno stabile - LEOREDBARON : Incidente sul lavoro: operaio 72enne precipita e muore a Lecce - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Ancora strage sul lavoro: un operaio precipita, uno muore schiacciato e l'altro travolto da un treno - paolo_r_2012 : Ancora strage sul lavoro: un operaio precipita, uno muore schiacciato e l'altro travolto da un treno… -

In seguito a una caduta da un'impalcatura, undi circa 50 anni è morto stamani a Nova Siri (Matera). Secondo quanto si è appreso, l'uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile. Accertamenti sulla dinamica dell'..."Le morti sul lavoro sono tutte inaccettabili, quella di unedile di 72 anni cheda un'altezza di 4 - 5 metri fa ancora più rabbia" , hanno dichiarato dichiarano Salvatore Giannetto ...quando una parte della struttura si è sfondata ed è precipitato per 15 metri. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente mortale ...Un operaio di circa 50 anni è morto precipitando da un'impalcatura in un cantiere edile di Nova Siri, nel Materano: accertamenti in corso ...