Operaio cade e muore mentre lavora a muretto nel Veronese (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un uomo è morto stamani dopo essere precipitato a terra mentre stava costruendo un muretto di contenimento, a Brenzone del Garda (Verona). E' il terzo infortunio mortale sul lavoro in due giorni in ...

