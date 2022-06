Napoli - Kvaratskhelia sarà ufficiale il 1 luglio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il nuovo acquisto delKhvichaufficializzato il 1e sei giorni dopo dovrà presentarsi al centro tecnico di Castel Volturno per sottoporsi alle visite mediche di rito.sicuramente tra i piu attesi nel ritiro di Dimaro, dopo aver concluso le gare con la nazionale Georgiana, il calciatore potrà finalmente godersi alcuni giorni di riposo come riporta l'edizione odierna di Repubblica. Mentre si registra un interesse da parte delper Giovanni Simeone, attaccante del Verona, classe 1995. Nel campionato appena concluso ha realizzato 17 gol , e potrebbe ricoprire il ruolo di vice Osimhen.

Pubblicità

NapoliAddict : Kvaratskhelia al Napoli: la data dell’ufficialità e dell’arrivo a Castel Volturno #Napoli #ForzaNapoliSempre… - gilnar76 : Kvaratskhelia al #Napoli: la data dell’ufficialità e dell’arrivo a Castel Volturno #Forzanapoli #Napolicalcio… - MundoNapoli : La Repubblica: “Napoli, ecco la data in cui sarà ufficializzato l’acquisto di Kvaratskhelia” - _SiGonfiaLaRete : #Kvaratskhelia, ecco quando arriverà a #Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA GEORGIA - Dinamo Batumi, Kvaratskhelia risparmiato in vista del ritiro col Napoli -

... sempre ammesso che ai piani altissimi delnon abbiano altre idee. Casting esterni. L'arrivo già conclamato di Khvichae quello sempre più probabile di Gerard Deulofeu , senza ...L'ufficialità tramite gli account social delc'è stata finora per Olivera. Per'solo' le parole direttamente dal presidente De Laurentiis. Stando a quanto riporta Repubblica , l'...Del messicano, ora ai box per un guaio alla spalla, si sono perse le tracce sia in campo sia fuori: incerte al riguardo le idee di Spalletti e della società ...Arrivano nuove dichiarazioni sul presunto interessamento del nuovo Valencia di Gennaro Gattuso su un calciatore del Napoli di Spalletti. Dopo l’addio di Lorenzo Insigne e gli arrivi del georgiano ...