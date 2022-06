Momenti di panico nel sincro, sviene durante l'esercizio. Salvata dall'allenatrice (Di mercoledì 22 giugno 2022) Momenti di grande paura nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito dopo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 giugno 2022)di grande paura nel corso della finale del singolo libero di nuotonizzato, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito dopo ...

Pubblicità

mucchy__ : vedere una persona avere un attacco di panico mi fa sentire male, mi riporta a quei momenti - scienzadifreud : @nico_r2022 Non è detto che ci sia dietro una decisione ponderata. Anni fa, ho sofferto di attacchi di panico e in… - troppeopinionii : Avendo fatto la fake maturità nel 2021 non ho avuto momenti di panico, fatta eccezione per i 3 minuti prima di iniz… - IlGrandinato : Nei momenti bui bisogna mantenere la lucidità e ragionare a mente fredda. Pochi ci riescono. Molti si fanno prender… - matteoduranti10 : Che poi mi spezza che voglio fare tanto il saggio tranquillo quando il giorno dell’orale momenti mi prendeva un att… -