Milano, in aula la 19enne vittima di catcalling da parte di tre militari: «Mi sono sentita minacciata» (Di mercoledì 22 giugno 2022) «All’inizio non ho dato peso alle loro parole. Poi dopo che per tutto il giorno mi hanno importunata, sono esplosa. Alla fine sono scoppiata anche a piangere. Mi sono sentita minacciata». Così la studentessa di 19 anni ha commentato fuori dall’aula del Tribunale di Milano l’episodio di catcalling – molestie verbali a sfondo sessuale in un luogo pubblico – di cui sono accusati 3 militari dell’esercito, avvenuto il 21 marzo 2021. 23, 24 e 32 anni sono le età dei tre presunti molestatori, a processo a Milano, che si erano ritrovati in un bar nei pressi delle loro abitazioni, zona San Siro, per fare festa e che, secondo quanto racconta la ragazza, si sono avvicinati a lei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) «All’inizio non ho dato peso alle loro parole. Poi dopo che per tutto il giorno mi hanno importunata,esplosa. Alla finescoppiata anche a piangere. Mi». Così la studentessa di 19 anni ha commentato fuori dall’del Tribunale dil’episodio di– molestie verbali a sfondo sessuale in un luogo pubblico – di cuiaccusati 3dell’esercito, avvenuto il 21 marzo 2021. 23, 24 e 32 annile età dei tre presunti molestatori, a processo a, che si erano ritrovati in un bar nei pressi delle loro abitazioni, zona San Siro, per fare festa e che, secondo quanto racconta la ragazza, siavvicinati a lei ...

Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Catcalling, la ragazza molestata da tre militari parla in aula: 'Per tre volte mi sono venuti vicino e mi hanno minacciata'… - rep_milano : Catcalling, la ragazza molestata da tre militari parla in aula: 'Per tre volte mi sono venuti vicino e mi hanno min… - geointel4SMEs : Con #giancarloeliavalori, grande maestro di geopolitica, alla presentazione della sua ultima fatica nell'aula magna… - Giacomo_Dan : @lucacozzuto @Flovecc @GiacomoRisitano @GenCar5 @chiadegli @valechindamo Io a metà luglio: dici che faceva più fres… - RivoltaF : Nell’Aula Magna della Corte d’Appello di Milano. Presentazione del libro “Geopolitica, Conflitti, Pandemia e Cybers… -