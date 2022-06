“Ma cosa dice?”. Enrico Mentana, imbarazzo in diretta: il collegamento con l’inviato è tutto da ridere (Di mercoledì 22 giugno 2022) Enrico Mentana e il lapsus con Renzi. In queste ore non si parla d’altro: del magnifico botta e risposta tra il leader di Italia Viva e il direttore del TG La7. Siamo nella cornice della crisi del Movimento 5 Stelle, quella che vede Di Maio dimissionario da Ministro degli Esteri. Una crisi nuova che metterà a dura prova il governo di Mario Draghi. Il dibattito politico in queste ore è tutto lì, cercando di capire se cadrà o meno il governo senza la forza dimaiana all’interno della stessa coalizione riformista. Se lo chiede anche il direttore del TG La7 che non nasconde una certa preoccupazione a riguardo. Intercettato dal Paolo Celata, una webstar oramai (grazie alle sue ospitate a Propaganda Live), c’è Matteo Renzi. Naturalmente l’ex premier toscano si è subito prestato ai microfoni per commentare la crisi che sta accompagnando il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)e il lapsus con Renzi. In queste ore non si parla d’altro: del magnifico botta e risposta tra il leader di Italia Viva e il direttore del TG La7. Siamo nella cornice della crisi del Movimento 5 Stelle, quella che vede Di Maio dimissionario da Ministro degli Esteri. Una crisi nuova che metterà a dura prova il governo di Mario Draghi. Il dibattito politico in queste ore èlì, cercando di capire se cadrà o meno il governo senza la forza dimaiana all’interno della stessa coalizione riformista. Se lo chiede anche il direttore del TG La7 che non nasconde una certa preoccupazione a riguardo. Intercettato dal Paolo Celata, una webstar oramai (grazie alle sue ospitate a Propaganda Live), c’è Matteo Renzi. Naturalmente l’ex premier toscano si è subito prestato ai microfoni per commentare la crisi che sta accompagnando il ...

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'La Russia non è in grado di fronteggiare l'ingresso della ???? nella Nato avendo il fronte ucraino aperto e… - EleonoraEvi : #Cingolani é preoccupato per la #siccita 'Speriamo che sia una cosa contingente' dice. Speriamo?? Contingente?? Io… - Giorgiolaporta : C'è una sola cosa che #DiMaio dovrebbe dire e non dirà mai: 'non faremo nessuna alleanza alle politiche con Giusepp… - scioltokane : RT @DmitryEvic: Hillary Clinton: 'Putin un sessista, una volta mi ha detto che le donne...'. E della scrivania del marito cosa dice? - PatriziaFranc20 : RT @SMaurizi: il Nobel per la Pace argentino sopravvissuto alla dittatura militare,@PrensaPEsquivel, dice una cosa che ho enfatizzato molto… -