LIVE Camila Giorgi-Muguruza 7-5 6-3, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: vince e convince la marchigiana, che approda ai quarti (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:06 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Giorgi-Muguruza. Camila domani tornerà in campo per il suo match di quarti di finale. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 14:05 Sette i doppi falli commessi da Camila, che limita i danni con la sua principale pecca. 3 gli ACE dell’azzurra, che ha servito il 54,9% di prime convertendone in punto il 74,4%. 14:03 La marchigiana affronterà ai quarti di finale la vincente del match tra Flipkens e Tomova, con quest’ultima avanti per 5-3 nel terzo set che si sta disputando proprio adesso. Camila Giorgi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:06 Termina qui la nostrascritta didomani tornerà in campo per il suo match didi finale. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 14:05 Sette i doppi falli commessi da, che limita i danni con la sua principale pecca. 3 gli ACE dell’azzurra, che ha servito il 54,9% di prime convertendone in punto il 74,4%. 14:03 Laaffronterà aidi finale lante del match tra Flipkens e Tomova, con quest’ultima avanti per 5-3 nel terzo set che si sta disputando proprio adesso....

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Eastbourne Eliminato Lorenzo #Sonego, sconfitto in due set #DeMinaur; avanti Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Muguruza 7-5 2-3 Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: l’azzurra resta a contatto - #Camila #Giorgi-M… - livetennisit : WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi e Lucia Br… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Muguruza, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: scontro stellare per l'azzurra contro la fuoriclasse s… - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo -