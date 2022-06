Il Psg rilancia per Skriniar: le ultime sul centrale in uscita dall’Inter (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Inter si prepara a dire addio a Skriniar: il Psg rilancia per il difensore nerazzurro e la trattativa potrebbe decollare L’Inter e Skriniar sono pronti a dirsi addio in questa estate. Dopo la prima offerta del Psg non accolta positivamente dall’Inter, i parigini hanno rilanciato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i parigini avrebbero messo sul piatto 65 milioni ancora lontani dagli 80 richieste, ma le due squadre potrebbero presto incontrarsi per limare la distanza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Inter si prepara a dire addio a: il Psgper il difensore nerazzurro e la trattativa potrebbe decollare L’Inter esono pronti a dirsi addio in questa estate. Dopo la prima offerta del Psg non accolta positivamente, i parigini hannoto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i parigini avrebbero messo sul piatto 65 milioni ancora lontani dagli 80 richieste, ma le due squadre potrebbero presto incontrarsi per limare la distanza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportli26181512 : La Stampa - Renato Sanches, oltre a Milan e Psg c'è anche la Juventus: C'è anche la Juventus tra Milan e Paris Sain… - infoitsport : Skriniar, il PSG rilancia ancora. “No Inter ma distanza non incolmabile: le cifre” - infoitsport : Inter, Skriniar fa le valigie: il Psg rilancia e mette sul piatto 60 milioni - infoitsport : TMW - Inter, il PSG rilancia per Skriniar, pronti 60 milioni per il difensore - CalcioPillole : Mercato #Inter, il #PSG rilancia a 60 milioni. Quasi fatta per la cessione di #Skriniar. -