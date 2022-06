GF Vip | Alfonso Signorini si aggrappa a Maria De Filippi | chi vuole nella Casa

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Mediaset e Rai sono al lavoro per i nuovi palinsesti che intratterranno il pubblico tra la fine del 2022 e la prima metà del 2023. Tra le conferme di Canale 5 c’è sicuramente il Grande Fratello Vip, programma di punta della rete, reduce da ottimi ascolti nelle ultime due stagioni che hanno visto al timone. Nonostante la durata monstre del reality, che ha visto i concorrenti segregati per oltre sei mesidi Cinecittà, il pubblico sembra aver apprezzato le dinamiche (anche quelle trascinate un po’ per le lunghe come l’ormai celebre triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran) e i rapporti nati nel loft. Motivo per cui sarebbero in atto già i contatti con i possibili concorrenti della nuova edizione. Grande Fratello Vip,attinge daDe ...