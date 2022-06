Frattesi vuole la Roma | le cifre della trattativa col Sassuolo

Pubblicità

A Trigoria stimano il prezzo del cartellino intorno ai 25 milioni che il club emiliano non... Perché il club giallorosso è l'unico disposto a mettere soldi cash sul tavolo per prendere. ......avanti le trattative per Celik del Lille e percon il Sassuolo. Per il primo si parla di una offerta di 7 milioni più la percentuale sulla futura cessione, mentre per il secondo si...Frattesi vuole solo la Roma. Secondo Il Messaggero, il Sassuolo chiede 32 milioni di euro contro i 25 milioni offerti dai giallorossi che diventerebbero 17,5 milioni perché il club vanta una percentua ...Tiago Pinto è partito per Milano con l’obiettivo di chiudere oggi per Davide Frattesi: più avanti si intavoleranno trattative distinte per le contropartite Sono ore decisive per il passaggio di Davide ...