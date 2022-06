F1 | Yuki Tsunoda | “Ho rovinato tutto | mi sono scusato con il mio team Voglio rifarmi al più presto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Reduce da uno sfortunato Gran Premio del Canada 2022 di Formula 1,non ha ancora superato la delusione per quanto accaduto in gara dove, insieme a Pierre Gasly (compagni di squadra della Alpha Tauri), era in lotta per la zona punti, in piena linea con l’obiettivo prefissato da entrambi per il GP. Difatti, per quanto il distacco daicome Red Bull, Ferrari e, nelle ultime uscite, Mercedes sia evidente, l’Alpha Tauri si presenta ad ogni appuntamento del Mondiale con un obiettivo chiaro, quale piazzarsi in zona punti con almeno uno dei due piloti (idealmente entrambi) e la macchina a loro disposizione ne è all’altezza. Tuttavia, sopratper, il periodo non è particolarmente positivo; se, poi, ci si aggiunge l’errore commesso in uscita dai box in Canada, ...