Entry list Atp Gstaad 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Entry list dell’Atp 250 di Gstaad 2022, evento in programma dal 18 al 24 luglio. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding del torneo elvetico, seguito dall’azzurro Matteo Berrettini e dallo spagnolo Roberto Bautista Agut.Presente nel main draw anche Lorenzo Sonego. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp di Gstaad 2022. Entry list ATP Gstaad 2022 1 Casper Ruud 52 Matteo Berrettini 11 3 Roberto Bautista Agut 204 Lorenzo Sonego 32 5 Albert Ramos-Vinolas 41 6 Cristian Garin 44 7 Pedro Martinez 49 8 Joao Sousa 59 Arthur Rinderknech 61 Hugo Gaston 65 Richard Gasquet 69 Jaume Munar 72 Jiri Lehecka 74 Benoit Paire 76 Tomas Martin Etcheverry 79 Federico Delbonis 85 Roberto Carballes Baena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 18 al 24 luglio. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding del torneo elvetico, seguito dall’azzurro Matteo Berrettini e dallo spagnolo Roberto Bautista Agut.Presente nel main draw anche Lorenzo Sonego. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 Casper Ruud 52 Matteo Berrettini 11 3 Roberto Bautista Agut 204 Lorenzo Sonego 32 5 Albert Ramos-Vinolas 41 6 Cristian Garin 44 7 Pedro Martinez 49 8 Joao Sousa 59 Arthur Rinderknech 61 Hugo Gaston 65 Richard Gasquet 69 Jaume Munar 72 Jiri Lehecka 74 Benoit Paire 76 Tomas Martin Etcheverry 79 Federico Delbonis 85 Roberto Carballes Baena ...

Nuotomania : DA - StockCarLiveITA : Entry list per Nashville: Truck: 42 auto per 36 posti - Nuotomania : DA - Luk824 : @FiorinoLuca @fabiofogna però non è nell'entry list del doppio......wtf grande inizio e poi rg e wimbledon saltati - corsedimoto : FIM EWC - Numero negativo dal 1978 per la 8 ore di Suzuka: forfait di molti team per gli elevati costi logistici.… -