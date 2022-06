Dybala sospeso e la pazza idea Milan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il sussurro che fin qui è stato quasi solo una preghiera da tifoso, ora è diventato suggestione di mercato. Paulo Dybala sbarcherà quasi certamente a Milano ed è probabile che la sua destinazione finale sia l'Inter che lo corteggia da mesi. Probabile, non certo, perché le storie del calciomercato seguono a volte percorsi intricati capaci di rimescolare le carte anche a sorpresa. L'interesse di Beppe Marotta per l'ex numero 10 della Juventus non è un mistero, anzi: più volte confermato anche dal dirigente oltre che dalla serie di incontri che ha animato il mese di giugno. Tutto sembra apparecchiato perché Simone Inzaghi si trovi da metà agosto il tridente più pazzo della Serie A, formato da Lautaro Martinez, il rientrate Lukaku e Dybala. Tutto, però, si sta muovendo con esasperante lentezza tanto da far intuire che dietro le schermaglie ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il sussurro che fin qui è stato quasi solo una preghiera da tifoso, ora è diventato suggestione di mercato. Paulosbarcherà quasi certamente ao ed è probabile che la sua destinazione finale sia l'Inter che lo corteggia da mesi. Probabile, non certo, perché le storie del calciomercato seguono a volte percorsi intricati capaci di rimescolare le carte anche a sorpresa. L'interesse di Beppe Marotta per l'ex numero 10 della Juventus non è un mistero, anzi: più volte confermato anche dal dirigente oltre che dalla serie di incontri che ha animato il mese di giugno. Tutto sembra apparecchiato perché Simone Inzaghi si trovi da metà agosto il tridente più pazzo della Serie A, formato da Lautaro Martinez, il rientrate Lukaku e. Tutto, però, si sta muovendo con esasperante lentezza tanto da far intuire che dietro le schermaglie ...

Calciomercato Juventus, Dybala bis e addio fragoroso: Allegri trema ... però, sta vivendo con il fiato sospeso il decorso dell'affare Di Maria. L'esterno argentino è stato individuato da tempo come il rinforzo ideale per sopperire all'assenza di Paulo Dybala, il cui ... Per Dybala bisogna prima ingaggiare l'entourage! ...poi,portarlo a termine,perché lasciarlo in sospeso,come ha il pupone,da adito a tutti di poter interpretare come meglio crede. Se,realmente,Totti è a conoscenza del vero motivo,per cui Dybala non è ...