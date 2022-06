De Luca | “Terzo mandato? Anche quarto | unico limite è la mia salute”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “, non poniamo limiti. L’è la mia. Forse non vi è chiaro qual è il problema”. Tra ironia e serietà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha risposto così stamane alla domanda sulla possibilità di un suoalla guida di Palazzo Santa Lucia. DelL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

TV7Benevento : De Luca:'Terzo mandato? L'unico limite la mia salute' - - cronachecampane : Campania, De Luca: 'Terzo mandato? Anche quarto, dipende dalla salute' #campania #deluca - VesuvioLive : De Luca: “Terzo mandato? Anche quarto, l’unico limite è la mia salute” - assobenefit : RT @AICCONnonprofit: ??#SocietàBenefit: promuovere senso e valore nel perimetro offerto dalla normativa ??? 29 giugno | ore 14.30 ??Terzo #AIC… - AICCONnonprofit : ??#SocietàBenefit: promuovere senso e valore nel perimetro offerto dalla normativa ??? 29 giugno | ore 14.30 ??Terzo… -

... inaspettatoposto in classifica a costo 0. In un Girone B Campionato di Seconda Categoria ... A quota 4 gemelli in tutto e per tutto Francesco Del Segato eSerafinelli: più mortiferi a ...... linfomi e mieloma' all'Accademia di Sana Roma. 'Voglio rendere omaggio a uno dei pilastri ...sangue' che ha visto gli interventi di importanti ematologi italiani e dei rappresentanti del...In una lettera al presidente Luca Zaia l’appello delle associazioni ucraine, di Cisl Veneto e Forum Terzo settore Veneto. “Oltre che un giusto riconoscimento per quanto con generosità hanno fatto, è a ...Questo dovrebbe essere l'obiettivo". Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Napoli. xc9/pc/gsl ...