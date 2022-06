Crisi Kaliningrad, "arrivano i rinforzi". L'Ucraina si prepara alla battaglia nei cieli con caccia Mig-29 (Di mercoledì 22 giugno 2022) arrivano i rinforzi aerei per l'Ucraina? L'account Twitter Tpyxa News, che dal 24 febbraio sta documentato l'invasione del Paese del presidente Zelensky da parte di Putin, ha battuto una notizia allarmante: “La Slovacchia è pronta a trasferire 12 dei suoi caccia MiG-29 in Ucraina se la Polonia e la Repubblica Ceca accettano di proteggere lo spazio aereo di un paese confinante”. Dichiarazioni da leggere alla luce del braccio di ferro in corso tra Lituania e Federazione russa su Kaliningrad, exclave russa incastonata tra Polonia e Lituania. Il governo di Vilnius, in applicazione delle sanzioni UE, ha imposto lo stop ai carichi di merce su rotaia e strada obbligando di fatto i russi a rifornire Kaliningrad via mare. La tensione è alle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022)aerei per l'? L'account Twitter Tpyxa News, che dal 24 febbraio sta documentato l'invasione del Paese del presidente Zelensky da parte di Putin, ha battuto una notiziarmante: “La Slovacchia è pronta a trasferire 12 dei suoiMiG-29 inse la Polonia e la Repubblica Ceca accettano di proteggere lo spazio aereo di un paese confinante”. Dichiarazioni da leggereluce del braccio di ferro in corso tra Lituania e Federazione russa su, exclave russa incastonata tra Polonia e Lituania. Il governo di Vilnius, in applicazione delle sanzioni UE, ha imposto lo stop ai carichi di merce su rotaia e strada obbligando di fatto i russi a rifornirevia mare. La tensione è alle ...

