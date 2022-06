Cosa mettere nel trolley piccolo in vacanza? Pochi capi essenziali e trendy! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cosa mettere nel trolley piccolo in vacanza? Ogni anno la stessa storia: vuoi portare troppe cose ma la tua valigia è piccolissima! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti aiuterà in questo! Scopri i capi essenziali per la tua vacanza estiva! Anno dopo anno le compagnie aeree diminuiscono sempre di più le misure L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 22 giugno 2022)nelin? Ogni anno la stessa storia: vuoi portare troppe cose ma la tua valigia è piccolissima! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti aiuterà in questo! Scopri iper la tuaestiva! Anno dopo anno le compagnie aeree diminuiscono sempre di più le misure L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

RobertoBurioni : Questa è una cosa gravissima. Il governo dovrebbe mettere mano immediatamente a questa inaccettabile situazione: co… - lorepregliasco : @CarloCalenda Come ti dicevo in privato, ogni aggregazione e elaborazione è discutibile, ci mancherebbe. Purtroppo… - huchukato : @elidacomasio @Gaetano39432103 @voce_neldeserto Io si, rivedi un attimo il concetto di “legalizzare” che non vuol d… - lamagyca : @papispagna ma ho abbonamento netflix incluso in sky e sky sport sennò cosa devo mettere? la mami non lo so?? - goyourownwayx : @4Harrier @patatinaikos d'estate fa caldo, cosa dovrei mettere al posto delle scarpe da ginnastica se non le birkenstock? -