Brad Pitt pensa all'addio alla recitazione: "Credo di essere arrivato all'ultimo tratto della carriera"

L'attore Brad Pitt ha svelato che pensa al ritiro dal mondo dello spettacolo in un'intervista a GQ in cui parla anche delle sue ansie e dei problemi quotidiani. Brad Pitt è il protagonista del numero di luglio/agosto della rivista GQ e, intervistato dall' autrice Ottessa Moshfegh, ha svelato che sta pensando al ritiro dal mondo dello spettacolo. L'attore premio Oscar ritornerà prossimamente nelle sale grazie al film Bullet Train e sta impegnandosi sempre di più come produttore. Tra le pagine del magazine, Brad Pitt spiega: "Penso di essere arrivato all'ultimo tratto, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?".

