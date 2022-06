Bimba cade dal balcone | passante la afferra al volo e la salva

Pubblicità

Ha dell'incredibile quanto accaduto da Treviso, nel tardo pomeriggio di ieri. Una bambina di quattro anni che si trovava sul balcone di casa pare si sia sporta troppo per recuperare il tablet con... La piccola si è sporta troppo forse per cercare di riprendere il tablet che le era scivolato di mano. Ma è atterrata tra le braccia del suo salvatore...