Bill Cosby condannato per abusi su una minorenne | l' attore americano dovrà risarcire con 500mila euro

repubblica : Usa, Bill Cosby condannato: abusò di una 16enne alla Playboy Mansion nel 1975, risarcimento da 500mila dollari - CatelliRossella : Bill Cosby colpevole di assalto a minorenne - Tv - ANSA - chiaralp2 : E pensare che Bill Cosby mi piaceva come attore. Mi piacevano I Robinson. Ma,da quando è stato accusato di aver abu… - breakingnewsit : Nelle tendenze alle 11:03: Bill Cosby, carnesecchi e thessa. - chiaralp2 : RT @teletext_ch_it: Bill Cosby ancora colpevole -

la Repubblica

Martedì, al termine di un processo civile durato circa un mese, un tribunale della California ha dichiarato l'attore comico statunitensecolpevole di aver abusato, nel 1975, di una ragazza di 16 anni all'interno della Playboy Mansion, la villa ...NEW YORK, 22 GIUè colpevole di aggressione sessuale su una donna che all'epoca era minorenne. Lo ha deciso la giuria del processo civile arrivato al traguardo in California. Judy Huth, la vittima, all'... Bill Cosby, al via nuovo processo per molestie Cosby ha sempre ammesso di aver conosciuto la ragazza, ma ha negato fortemente di aver abusato sessualmente di lei. Secondo i difensori dell'attore, la Huth all'epoca dei fatti avrebbe avuto 18 anni e ...Bill Cosby è colpevole di aver aggredito sessualmente una minorenne a metà degli anni Settanta. Lo ha deciso la giuria del processo civile che si è svolto in ...