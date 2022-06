ATP Eastbourne 2022 | eliminati Sinner e Sonego Draper batte Schwartzman | bene Norrie e Fritz

Pubblicità

Eurosport_IT : SONEGO IN RIMONTA! ?????? L'azzurro batte l'australiano Duckworth e conquista gli ottavi a Eastbourne! ????????… - Eurosport_IT : SINNER SUBITO FUORI! ?????? Al rientro dopo l'infortunio il giovane azzurro viene battuto in 3 set da Tommy Paul: l'… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP Eastbourne, Jannik Sinner fuori agli ottavi Azzurro sconfitto da Tommy Paul 6-3, 3-6, 6-3 #SkySport #SkyTennis - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP Eastbourne, Jannik Sinner fuori agli ottavi Azzurro sconfitto da Tommy Paul 6-3, 3-6, 6-3 #SkySport #Sky… - zazoomblog : Atp Eastbourne: Martinez-Peniston interrotta per oscurità - #Eastbourne: #Martinez-Peniston -

I l match di ottavi di finale dell'250 di(Inghilterra, erba) tra Pedro Martinez e Ryan Peniston è stato sospeso per oscurità. La partita valevole per gli ottavi di finale dell'ultimo torneo di preparazione prima di ...Fra l'altro l'ha deciso di rendere legale - per ora in via sperimentale dall'11 luglio - il ... Sempre a, ma nel femminile, successo di prestigio per Camila Giorgi, che ha superato la ex -...Il numero 2 d'Italia, alla prima apparizione sull'erba nel 2022, cede in tre set a Paul. Per lui è la quarta sconfitta su quattro match giocati in carriera sui prati.A Maiorca Medvedev fatica ma è ai quarti; Kyrgios rinuncia per un dolore agli addominali. A Eastbourne Schwartzman inciampa sulla promessa britannica Draper ...