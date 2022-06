Angela Chianello di “non ce n’è coviddi” è ricoverata in ospedale per Covid

Pubblicità

disagio_tv : Angela Chianello, conosciuta come Angela da Mondello per il suo 'non ce n'è coviddi', ha preso il Covid - telodogratis : Angela Chianello ricoverata in ospedale, è positiva al Covid -

Novella 2000

è stata uno dei volti più discussi del 2020 da quando, durante un servizio con Live Non è la d'Urso , ha urlato che a Mondello "non ce n'é coviddi" e che se qualora il virus fosse ...L'ideatrice della nota frase "non ce n'è Covid", diventata famosa anche per i successivi video musicali pubblicati su Youtube, è adesso ricoverata con positività al virusricoverata in ospedale e positiva al Covid . A darne notizia è la donna, tramite i propri canali social. 'Supererò anche questa' , scrive nella didascalia della foto che la immortala ... "Non ce n'è coviddi", ma ora Angela da Mondello è ricoverata in ospedale proprio per Covid Ricordate Angela Chianello della frase "non ce n'è coviddi" È stata ricoverata in ospedale perché ha preso il Covid.Angela da Mondello è stata ricoverata perché positiva al Covid e si è scagliata contro i suoi detrattori. Angela da Mondello, tristemente nota per il tormentone “non ce n’è coviddi”, ha annunciato via ...