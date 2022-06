A scuola con lame e coltelli nello zaino, i dati della Procura di Roma: ”Situazione allarmante” (Di mercoledì 22 giugno 2022) coltelli ed armi da taglio insieme ai libri, dentro gli zaini dei bambini delle scuole elementari, tutto per sentirsi più forti e più ”fichi”. Un dato allarmante che tocca direttamente anche il fenomeno dilagante delle baby gang che ultimamente sembra essere incrementato. Armi e coltelli nello zaino: un fenomeno dilagante tra i giovanissimi Su ben 62 inchieste della Procura dei minorenni nella Capitale per il possesso abusivo di coltelli, solo nell’ultimo anno sei sono state aperte e chiuse a carico di bambini dai 6 ai 13 anni. Di questi, quattro sarebbero alunni delle scuole elementari. Le armi negli zaini vengono quasi sempre rinvenute dalle maestre e dagli insegnanti, i quali raccontano di averle anche viste nelle mani dei bambini stessi. “Si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022)ed armi da taglio insieme ai libri, dentro gli zaini dei bambini delle scuole elementari, tutto per sentirsi più forti e più ”fichi”. Un datoche tocca direttamente anche il fenomeno dilagante delle baby gang che ultimamente sembra essere incrementato. Armi e: un fenomeno dilagante tra i giovanissimi Su ben 62 inchiestedei minorenni nella Capitale per il possesso abusivo di, solo nell’ultimo anno sei sono state aperte e chiuse a carico di bambini dai 6 ai 13 anni. Di questi, quattro sarebbero alunni delle scuole elementari. Le armi negli zaini vengono quasi sempre rinvenute dalle maestre e dagli insegnanti, i quali raccontano di averle anche viste nelle mani dei bambini stessi. “Si ...

CarloCalenda : @MarcoRizzoPC @Rob74989298 Senti fasciocomunista Putiniano il contributo che questa politica da è spiegare come far… - TIM_Official : È stato emozionante rivivere tutti i ricordi di Alex nella scuola di #Amici21. ?? Ora non resta che goderci la sua e… - demag0gica : della terza prova esiste un’immagine di me andata in onda al tg della mia regione con la faccia sconvolta i libri i… - CiminoM5s : In bocca al lupo alle studentesse e agli studenti alle prese oggi con la maturità. Sono stati due anni difficili pe… - maurtai : @miridesant @naty_bibble2512 @TWmerda Francamente dubito che capiate anche la lingua italiana. Tornate a scuola ed… -