77 giorni di coma e la morte | il dramma di una modella brasiliana – aveva solo 27 anni

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un episodio di malasanità ha colpito in Brasile la27enne Gleycy Correia. Dopo più di due mesi di, la giovane è morta a seguito di un normale intervento di routine alle tonsille andato male. E’ stata disposta l’autopsia per capire cosa sia successo e perché l’influencer sia morta. Oggi i funerali. E’ morta L'articolo NewNotizie.it.

Si è spenta in una clinica privata dopo aver trascorso più di due mesi - 77- ina seguito di un'intervento chirurgico ad aprile. Cinquedopo la tonsillectomia, avrebbe subito un'...... il sacerdote di famiglia: "Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e, dopo cinquea casa, ha avuto un'emorragia". In, senza attività neurologica, la stella di Gleycy ...Un episodio di malasanità ha colpito in Brasile la modella 27enne Gleycy Correia. Dopo più di due mesi di coma, la giovane è morta a seguito di un normale intervento di routine alle tonsille andato ma ...Gleycy Correia, nota modella ed ex Miss Brasile è morta a soli 27 anni, dopo due mesi di coma. I medici l’avevano sottoposta ad un intervento alle tonsille. Pochi giorni dopo è stata colpita da un ...