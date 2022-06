WWE: Come nacque l’iconica scena hot tra Edge e Lita in un letto al centro del ring… (Di martedì 21 giugno 2022) Non ci sono molti segmenti nella storia della WWE più iconici della performance sessuale in diretta di Edge e Lita. Entrambi, a Monday Night Raw, festeggiarono la vittoria del WWE Championship facendo sesso in un letto al centro del ring. Le celebrazioni, furono però un pò premature, perché solo 20 giorni dopo Edge perse il titolo a favore di John Cena alla Royal Rumble del 2006. Durante “Stories with Brisco and Bradshaw”, l’ex writer WWE Christopher DeJoseph ha ricordato Come è nato il tutto. Le sue parole “Edge aveva appena vinto il titolo da John Cena e incassato il Money in the Bank. Eravamo in riunione con Vince e lui mi disse: ‘Beh, cosa faresti se vincessi il titolo e fossi Edge?’ e io risposi: ‘Farei sesso con la mia ragazza in ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 giugno 2022) Non ci sono molti segmenti nella storia della WWE più iconici della performance sessuale in diretta di. Entrambi, a Monday Night Raw, festeggiarono la vittoria del WWE Championship facendo sesso in unaldel ring. Le celebrazioni, furono però un pò premature, perché solo 20 giorni dopoperse il titolo a favore di John Cena alla Royal Rumble del 2006. Durante “Stories with Brisco and Bradshaw”, l’ex writer WWE Christopher DeJoseph ha ricordatoè nato il tutto. Le sue parole “aveva appena vinto il titolo da John Cena e incassato il Money in the Bank. Eravamo in riunione con Vince e lui mi disse: ‘Beh, cosa faresti se vincessi il titolo e fossi?’ e io risposi: ‘Farei sesso con la mia ragazza in ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Come nacque l'iconica scena hot tra Edge e Lita in un letto al centro del ring... -… - SpazioWrestling : WWE: Com’è andato il ritorno di Elias a Raw? *FOTO E VIDEO* #WWE #Elias - ACGWWE : RT @WWEItalia: Questa sera i fratelli Ezekiel ed Elias saranno fianco a fianco sul ring! ?? Come reagirà @FightOwensFight? Scopri la preview… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Questa sera i fratelli Ezekiel ed Elias saranno fianco a fianco sul ring! ?? Come reagirà @FightOwensFight? Scopri la preview… - WWEItalia : Questa sera i fratelli Ezekiel ed Elias saranno fianco a fianco sul ring! ?? Come reagirà @FightOwensFight? Scopri l… -