"Uno non vale l'altro". Di Maio lascia il M5S (Di martedì 21 giugno 2022) L'addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 stelle è compiuto: la raccolta firme degli scissionisti sta registrando il pieno di iscritti al nuovo gruppo parlamentare Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) L'addio di Luigi Dial Movimento 5 stelle è compiuto: la raccolta firme degli scissionisti sta registrando il pieno di iscritti al nuovo gruppo parlamentare

Pubblicità

reportrai3 : Che farsene allora dei 138 milioni di dosi comprate dall’Italia? Restano mesi nei frigoriferi, non solo nell’hub di… - AmorosoOF : In questi giorni di lavoro intenso per realizzare uno dei miei sogni non riesco a non pensare alla piccola Elena di… - Ettore_Rosato : Uno scontro interno a un partito,problemi loro.Che #DiMaio abbia preso dal nulla #Conte per farlo Presidente del C… - ClaudiaBruno00 : RT @GianniCuperIoPD: Ma se uno vale uno e uno non vale l’altro e l’altro non vale uno, sette per otto quanto fa? - itsveronicq : @lokiminds hanno detto “uno di noi morirà” noah ha fatto una foto con un’imbragatura… “one of us WILL die” ……… SI C… -