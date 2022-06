Ucraina | Draghi | le sanzioni funzionano | sono sempre più efficaci

Pubblicità

StefanoFassina : Dai grandi giornali liberal-democratici oggi apprendo che “ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento” per l… - GiovaQuez : Draghi: 'Recenti bombardamenti russi hanno distrutto tra i più grandi terminali agricoli dell'Ucraina. La produzion… - matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - News24_it : Ucraina, Draghi: «Preoccupato per la maggioranza? Vediamo». Accordo su risoluzione unitaria - Il Sole 24 ORE - leftsnoopy : RT @HSkelsen: Draghi: “L'Italia ???? continuerà a lavorare con L'Unione Europea ???? e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina ????, rice… -

... sosteniamo l'e sanzioniamo la Russia, perché Mosca cessi le ostilità e accetti davvero sedersi al tavolo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento in Senato ...Il premier interviene in Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. 'Le sanzioni alla Russia funzionano, serve una pace concordata e non ...Draghi ha parlato questo pomeriggio al Senato in vista del Consiglio europeo del prossimo 23 e 24 giugno. Il premier ha innanzitutto ribadito che la strategia italiana relativamente alla guerra non ca ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Ucraina, Draghi “L’Italia continuerà a sostenere Kiev” Zingaretti “19 mln euro per sostenere cinema e audiovisivo” COVID Lazio (21/06): ...