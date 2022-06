Stefano Tacconi scrive al figlio: “Dai, fra poco insieme. Meraviglioso” (Di martedì 21 giugno 2022) Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere Stefano, attraverso il proprio profilo Facebook, ha pubblicato un messaggio incoraggiante scritto da suo padre: “Scritto da papà: ‘Dai, fra poco insieme’. Meraviglioso”. L’ex giocatore della Juventus è stato ricoverato ad Alessandria dallo scorso 23 aprile in seguito all’emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Stefano Tacconi ha scritto la frase su un bloc notes dal Presidio Riabilitativo Borsalino di Alessandria dove è ricoverato dopo essere stato dimesso dall’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Andreadell’ex portiere, attraverso il proprio profilo Facebook, ha pubblicato un messaggio incoraggiante scritto da suo padre: “Scritto da papà: ‘Dai, fra’.”. L’ex giocatore della Juventus è stato ricoverato ad Alessandria dallo scorso 23 aprile in seguito all’emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma.ha scritto la frase su un bloc notes dal Presidio Riabilitativo Borsalino di Alessandria dove è ricoverato dopo essere stato dimesso dall’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’. SportFace.

