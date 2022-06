Sport Mediaset: “Napoli, tesoretto da 80 mln per De Laurentiis: i dettagli” (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo Politano, Diego Demme e Fabian Ruiz. Tre big che potrebbero far incassare circa 80 milioni a De Laurentiis. Dopo l’addio a Insigne e il tira e molla sul rinnovo di Mertens, a Castel Volturno ci sono almeno tre calciatori “scontenti” che potrebbero presto cambiare aria e portare quasi 80 milioni nelle casse del Napoli. Lo rivela Sport Mediaset: “Alla corte di Spalletti i giocatori con le valigie pronte sono Matteo Politano, Diego Demme e Fabian Ruiz. Tre big che potrebbero far incassare circa 80 milioni a De Laurentiis in caso di cessione. Un tesoretto importante che il patron azzurro potrebbe investire immediatamente sul mercato per rinforzare la rosa”. Sport Mediaset aggiunge: “Con ottanta milioni cash in tasca, del resto, il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo Politano, Diego Demme e Fabian Ruiz. Tre big che potrebbero far incassare circa 80 milioni a De. Dopo l’addio a Insigne e il tira e molla sul rinnovo di Mertens, a Castel Volturno ci sono almeno tre calciatori “scontenti” che potrebbero presto cambiare aria e portare quasi 80 milioni nelle casse del. Lo rivela: “Alla corte di Spalletti i giocatori con le valigie pronte sono Matteo Politano, Diego Demme e Fabian Ruiz. Tre big che potrebbero far incassare circa 80 milioni a Dein caso di cessione. Unimportante che il patron azzurro potrebbe investire immediatamente sul mercato per rinforzare la rosa”.aggiunge: “Con ottanta milioni cash in tasca, del resto, il ...

