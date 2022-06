Scissione M5s | l' obiettivo di Di Maio è un gruppo con 45 parlamentari

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 giugno 2022)45. E' il numero diche potrebbero lasciare il M5s per seguire Luigi Di. In queste ore tra Camera e Senato si susseguono i contatti tra gli uomini del ministro degli Esteri e gli eletti grillini. Secondo quanto risulta al Foglio.it i dimaiani puntano a formare unda 35 membri alla Camera e 10 al Senato. Laè data ormai per scontata. La conta interna si svolge mentre il Movimento cinque stelle di Conte è impegnato nella risoluzione della maggioranza sull'invio delle armi in Ucraina