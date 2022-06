Sanremo 2023, Pierpaolo Spollon come co-conduttore sul palco dell’Ariston? Non sarebbe una pessima idea (Di martedì 21 giugno 2022) Chiara Ferragni è stata annunciata da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, aprendo al giubilo dei suoi fan ma anche a una serie di polemiche e ad un’altra idea un po’ bizzarra ma dall’effetto sicuro: potrebbe essere Pierpaolo Spollon un altro dei personaggi che affiancheranno il direttore artistico? Sembra non essere una cattiva idea. LEGGI ANCHE :– Sanremo 2023, la reazione di Fedez durante il TG 1 e l’annuncio di Amadeus su sua moglie Chiara Ferragni Chiara Ferragni affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023. Dal web arriva una provocazione: potrebbe Pierpaolo Spollon essere un altro dei ... Leggi su funweek (Di martedì 21 giugno 2022) Chiara Ferragni è stata annunciata da Amadeusco-conduttrice del Festival di, aprendo al giubilo dei suoi fan ma anche a una serie di polemiche e ad un’altraun po’ bizzarra ma dall’effetto sicuro: potrebbe essereun altro dei personaggi che affiancheranno il direttore artistico? Sembra non essere una cattiva. LEGGI ANCHE :–, la reazione di Fedez durante il TG 1 e l’annuncio di Amadeus su sua moglie Chiara Ferragni Chiara Ferragni affiancherà Amadeus sulper. Dal web arriva una provocazione: potrebbeessere un altro dei ...

