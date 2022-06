Sangiovanni torna live dal 7 Luglio con “CADERE VOLARE LIVE 2022” (Di martedì 21 giugno 2022) Sangiovanni è pronto a tornare live per il suo “CADERE VOLARE live 2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugar Music. Sangiovanni, il ritorno live dal 7 Luglio Cover – Ufficio Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS L’ex allievo di Amici Sangiovanni torna live per il suo “CADERE VOLARE live 2022”! Sono 16 gli appuntamenti estivi confermati, che vedranno l’artista sui palchi dei migliori festival e delle arene di tutta Italia, in attesa di due speciali appuntamenti autunnali: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022)è pronto areper il suo “2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugar Music., il ritornodal 7Cover – Ufficio Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS L’ex allievo di Amiciper il suo “2022”! Sono 16 gli appuntamenti estivi confermati, che vedranno l’artista sui palchi dei migliori festival e delle arene di tutta Italia, in attesa di due speciali appuntamenti autunnali: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito il ...

Pubblicità

MusicStarStaff : CS_SANGIOVANNI: dopo il successo del tour nei club con 11 concerti tutti sold out, torna live dal 7 luglio per il s… - plsangiuluv : DOMANI SANGIOVANNI TORNA IN PATRIAAAA - Different__Mag : Dopo il grande successo del tour nei club, a grande richiesta, SANGIOVANNI è pronto a tornare live per il suo “CADE… - laltra_opinione : #Firenze torna a festeggiare #SanGiovanni con i?“Fochi”. Dopo 2 anni di festeggiamenti ridotti a causa delle limita… - telecitynews24 : ??PIEMONTE, TORNA LA FESTA DI SAN GIOVANNI A CESANA E SAUZE D’OULX?? -