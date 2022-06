Sangiovanni: ecco le date dei suoi concerti (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il grande successo del tour nei club, con 11 date a maggio che hanno registrato tutte il sold out, a grande richiesta Sangiovanni è pronto a tornare live per il suo “CADERE VOLARE LIVE 2022”. Scopriamo, insieme, le date dei suoi concerti. Di seguito il calendario di “CADERE VOLARE LIVE 2022”: 7 luglio – Pordenone – Pordenone Live 2022 8 luglio – Mantova – Mantova Live 2022 10 luglio – Ferrara – Summer Vibez 14 luglio – Morrovalle (MC) – Morro Festival 16 luglio – Alba (CN) – Collisioni Festival 20 luglio – Bergamo – NXT Station 23 luglio – Bellinzona – Castle on Air 28 luglio – Rosolina Mare (RO) – Rosolina Beach Festival 29 luglio – Cervia (RA) – Piazza Garibaldi 4 agosto – Follonica (GR) – Summer Nights Festival 5 agosto – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival 7 agosto – Asiago ... Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il grande successo del tour nei club, con 11a maggio che hanno registrato tutte il sold out, a grande richiestaè pronto a tornare live per il suo “CADERE VOLARE LIVE 2022”. Scopriamo, insieme, ledei. Di seguito il calendario di “CADERE VOLARE LIVE 2022”: 7 luglio – Pordenone – Pordenone Live 2022 8 luglio – Mantova – Mantova Live 2022 10 luglio – Ferrara – Summer Vibez 14 luglio – Morrovalle (MC) – Morro Festival 16 luglio – Alba (CN) – Collisioni Festival 20 luglio – Bergamo – NXT Station 23 luglio – Bellinzona – Castle on Air 28 luglio – Rosolina Mare (RO) – Rosolina Beach Festival 29 luglio – Cervia (RA) – Piazza Garibaldi 4 agosto – Follonica (GR) – Summer Nights Festival 5 agosto – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival 7 agosto – Asiago ...

Pubblicità

ZonNapoli : #Amici21 #Sangiovanni e #Lda gratis in concerto domani. ECCO DOVE ---> - occhio_notizie : Per Riccardo e Sangio sono arrivate numerose soddisfazioni e diversi riconoscimenti, ma quest'anno non prenderanno… - Novella_2000 : Nessuna Maturità per Blanco e Sangiovanni: ecco perché non si diplomano - iusdatumsceleri : ho appena scoperto che quella canzone che fa arrossisci quando passo è di aka7even e non di sangiovanni dopo averla… - Azuz_e_Vale : Ecco alcuni cantanti di questa sera a Battiti Live. ?? #battitilive2022 #BattitiLive #radionorba #Sangiovanni… -