Salernitana sulle tracce di un giovane portiere | la conferma dell’agente

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Vid Belec sta per salutare la, un addio che lascerà vacante la casella del secondoalle spalle di Luigi Sepe. Ruolo che i granata vorrebbero affidare alAlessandro Sorrentino, messosi in luce nell’ultima stagione in serie C con la maglia del Pescara. Da battere c’è la concorrenza del Monza, mentre il Cagliari sembrerebbe essere stato scavalcato. Are i contatti con laè stato l’agente dell’estremo difensore, l’ex attaccante della Juventus Simone Pepe. “Dopo l’ottima stagione che ha fatto è normale che ci sia tanto interesse per Sorrentino“, ha dichiarato il procuratore al quotidiano Il Centro, “se andrà via di sicuro da Pescara? Questo non posso dirlo ma sia il Monza che Morgan De Sanctis mi hanno parlato del ...