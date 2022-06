Rifiuti. Regione Lazio approva linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso (Di martedì 21 giugno 2022) Questa mattina la Giunta regionale ha approvato su proposta dell’assessore Massimiliano Valeriani e di concerto con l’assessora Roberta Lombardi la delibera sulle “linee guida ai Comuni per la realizzazione e gestione dei Centri del Riuso”. Il provvedimento fornisce un inquadramento normativo e regolamentare sia in ambito regionale che nazionale ed europeo, per poi illustrare una serie di esperienze relative alla progettazione, formazione e gestione dei Centri di Riuso. La delibera, inoltre, individua le iniziative di finanziamento, i modelli di funzionamento e le azioni di promozione sull’impiego e la valorizzazione di queste strutture dedicate al recupero e al riutilizzo delle materie, fornendo al tempo stesso un monitoraggio dei risultati potenziali ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Questa mattina la Giunta regionale hato su proposta dell’assessore Massimiliano Valeriani e di concerto con l’assessora Roberta Lombardi la delibera sulle “ai Comuni per lae gestione deidel”. Il provvedimento fornisce un inquadramento normativo e regolamentare sia in ambito regionale che nazionale ed europeo, per poi illustrare una serie di esperienze relative alla progettazione, formazione e gestione deidi. La delibera, inoltre, individua le iniziative di finanziamento, i modelli di funzionamento e le azioni di promozione sull’impiego e la valorizzazione di queste strutture dedicate al recupero e al riutilizzo delle materie, fornendo al tempo stesso un monitoraggio dei risultati potenziali ...

GiorgioBertola : Mentre il #centrodestra spinge per un nuovo #inceneritore, in #Piemonte arriveranno circa 1000 tonnellate di rifiut… - tusciaweb : Rifiuti, la regione approva linee guida per la realizzazione dei centri del riuso Roma - Rifiuti, la regione appro… - tusciatimes : Rifiuti, Regione approva linee guida per la realizzazione dei centri del riuso - - Roberta91556490 : @GuidoCrosetto In azienda ho un impianto che trasforma i rifiuti in energia (gas e carburante) approvato al Mise ma… - fabiospes1 : @sfnnicita @theoldcarmilla Dopo che in Regione sul tema rifiuti ha causato danni enormi. -