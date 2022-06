Ricco il programma di Treviva 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) Treviva torna dopo due anni con un programma musicale Ricco e vario: nomi noti, dj set, cover band e, novità del 2022, un palco tutto dedicato alle band emergenti. Tra gli artisti principali spicca il nome di Gabry Ponte, che sarà l’ospite vip di questa settima edizione del festival. Ci sono poi gli Anxia Litycs, i Shine On Project che propongono cover dei Pink Floyd, il Vava77, Andrea Bertè, i Boomerang con il loro tributo ai Pooh, e 12 giovani band emergenti. Sabato 16 luglio alle 20 scenderà in piazza il Carrozzone degli Artisti con uno spettacolo di artisti di strada che sarà in grado di coinvolgere grandi e piccini. Insieme a Treviva torna anche la TreRun, la corsa non competitiva di 6, 12 e 18 chilometri in programma domenica 17 giugno, con partenza dalle 7 alle 9. Per i più ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022)torna dopo due anni con unmusicalee vario: nomi noti, dj set, cover band e, novità del, un palco tutto dedicato alle band emergenti. Tra gli artisti principali spicca il nome di Gabry Ponte, che sarà l’ospite vip di questa settima edizione del festival. Ci sono poi gli Anxia Litycs, i Shine On Project che propongono cover dei Pink Floyd, il Vava77, Andrea Bertè, i Boomerang con il loro tributo ai Pooh, e 12 giovani band emergenti. Sabato 16 luglio alle 20 scenderà in piazza il Carrozzone degli Artisti con uno spettacolo di artisti di strada che sarà in grado di coinvolgere grandi e piccini. Insieme atorna anche la TreRun, la corsa non competitiva di 6, 12 e 18 chilometri indomenica 17 giugno, con partenza dalle 7 alle 9. Per i più ...

