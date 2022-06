Principe William festeggia i 40 anni | i piani per il suo regno ispirato a Lady Diana

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilè pronto a spegnere le sue prime 40 candeline. Buckingham Palace non ha reso noti i dettagli deimenti, anche se si pensa che la regina Elisabetta voglia celebrare al meglio il nipote che erediterà il trono. Di certo ilUnito è pronto are questa tappa, mentre il duca di Cambridge si prepara giorno dopo giorno al proprio compito, plasmando una nuova monarchia. Il suo è un progetto ambizioso in cui si avvale della presenza di tre donne: la Regina, Kate Middleton e lassa. Lungi dall’essere una comparsa, ilha una sua visione ben determinata di come intende ‘rimodellare’ la monarchia inglese. Seguendo l’esempio di sua nonna sa che alla Corona dovrà sacrificare ...

Il giro di boa dei 40 anni è arrivato anche per l'erede al trono d'Inghilterra, il principe William, che il 21 giugno festeggia il suo compleanno. La foto scelta per celebrare l'evento attraverso il suo account Twitter lo ritrae sereno e sorridente durante una vacanza insieme alla famiglia. Una moneta con inciso il suo volto per la ricorrenza. Il principe William di Inghilterra compie oggi 40 anni. Per omaggiare il compleanno del Duca di Cambridge, la Zecca reale ha coniato una moneta con inciso il suo volto. E' la prima volta che un membro della famiglia reale riceve questo onore. "Un ritratto che ci consegna un William spogliato della sua allure patinata di principe imperturbabile e perfetto..." Giorno di festa in casa Windsor: il principe William, duca di Cambridge, compie 40 anni. Il golden boy della famiglia reale britannica, primogenito di Carlo e Diana, entra così ufficialmente nell'età matura.