Otto e Mezzo, Marco Travaglio esplode contro Luigi Di Maio: “Mi domando per quale motivo si ostini” (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre in queste ore esplode il caso della possibile rottura tra Luigi Di Maio ed il MoVimento 5 Stelle, a parlare del ministro degli esteri è Marco Travaglio, interpellato da Lilli Gruber a Otto e Mezzo sull’argomento. Marco Travaglio vs Luigi Di Maio: “Ha preso un’altra strada” Marco Travaglio, da tempo, è fortemente critico nei confronti del pentastellato, che è sempre stata una delle punte di diamante del MoVimento che adesso, però, si sta allontanando in modo evidente dalle posizioni 5 Stelle. “Di Maio è completamente diverso dal Di Maio leader del Movimento 5 stelle o ministro dei governi Conte, ha preso un’altra strada”. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre in queste oreil caso della possibile rottura traDied il MoVimento 5 Stelle, a parlare del ministro degli esteri è, interpellato da Lilli Gruber asull’argomento.vsDi: “Ha preso un’altra strada”, da tempo, è fortemente critico nei confronti del pentastellato, che è sempre stata una delle punte di diamante del MoVimento che adesso, però, si sta allontanando in modo evidente dalle posizioni 5 Stelle. “Diè completamente diverso dal Dileader del Movimento 5 stelle o ministro dei governi Conte, ha preso un’altra strada”. ...

Pubblicità

La7tv : #ottoemezzo 'Di Maio ha un mandato preciso, rimanere all'interno del M5s il più possibile per cercare di affossarli… - lcntvn : @tribuedd vogliamo parlare del mio mese e mezzo da stagista otto ore al giorno non vedendo neanche una lira? - Blackisblack123 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Di Maio ha un mandato preciso, rimanere all'interno del M5s il più possibile per cercare di affossarli e consentire… - annamar_65 : RT @campanavalerio: Travaglio a otto e mezzo - nick__67 : RT @campanavalerio: Travaglio a otto e mezzo -