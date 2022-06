Ok commissioni Campidoglio a cda Ama

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma – Il presidente Daniele Pace e poi i consiglieri Elisabetta Ferrari, Luana Labonia, l’avvocato Claudia Pezzi e l’architetto Claudio Voglino. Lecapitoline Bilancio e Ambiente hanno dato l’ok alla proposta di Roma Capitale sui 5 nomi per il nuovo Cda di Ama che succederà all’amministratore unico, Angelo Piazza, e al “quintetto” che comporrà il collegio sindacale (tre sindaci effettivi e due supplenti). “Fin dall’inizio avevamo detto che, al completamento della selezione per il dg, si sarebbe passati dall’amministratore unico all’organo collegiale- ha ricordato Albino Ruberti, capo di Gabinetto del sindaco Gualtieri- Questo iter completa l’assetto della nuova governance”. Un cda a 5 “per la complessità del tema Ama e l’impostazione che abbiamo voluto dare con la presenza di professionalità diverse tra loro per competenze: andiamo dalla parte tecnica, c’è ...

