Maturità: ammessi il 96,2% dei candidati (Di martedì 21 giugno 2022) Al via domani gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Oltre 500mila studentesse e studenti affronteranno le prove. Secondo i primi dati resi noti dal ministero dell'Istruzione, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Al via domani gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Oltre 500mila studentesse e studenti affronteranno le prove. Secondo i primi dati resi noti dal ministero dell'Istruzione, ha ...

Pubblicità

ANSA_Legalita : Maturità: ammessi il 96,2% dei candidati. I migliori in Veneto, meno ammessi tra i ragazzi sardi |#ANSA - ANSA_Legalita : Maturità: ammessi il 96,2% dei candidati. I migliori in Veneto, meno ammessi tra i ragazzi sardi |#ANSA - LiveSicilia : Maturità, ammessi oltre il 96% dei candidati - iconanews : Maturità: ammessi il 96,2% dei candidati - aquariuvm : RT @SottonaPerHobi: Godendo come un riccio perché quelli che non hanno fatto un cazzo durante l'anno e sono stati ammessi alla maturità con… -