Marina La Rosa | l’ex gieffina vittima di una orribile ‘aggressione’ | “Inizierò a pregare…” | Ecco cos’è successo

Leggi su kronic

(Di martedì 21 giugno 2022)La, noto personaggio televisivo, ha ricevuto una pesantissima aggressione sui social network. Vediamo insieme come ha replicatoha esordito sul piccolo schermo proprio mediante la sua presenza all’interno del cast della prima edizione del Grande Fratello. Anche se non ha vinto è stata comunque in grado di sfruttare alla grande questa occasione, distinguendosi dalla massa per merito di un carattere piuttosto particolare. La sua spiccata sensualità l’ha portata a realizzare un calendario sexy per la nota rivista mensile Max.La(Websource)La “gattamorta”, questo il soprannome datole proprio in virtù della sua attitudine alla seduzione, ha poi preso parte a svariati programmi televisivi oltre che ad alcune serie tv e spettacoli teatrali in cui si è ...