LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Martinenghi a caccia del podio. Dressel rinuncia ai 100 sl (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 17.54: C’è Silvia Scalia a caccia di un posto in semifinale nei 50 dorso donne. L’azzurra è stata settima in mattinata e può farcela 17.52: Non c’è Dressel ma ci sono Zazzeri e Miressi al via delle semifinali dei 100 stile libero. Compito difficile ma non impossibile per questo Zazzeri la conquista della finale mentre Miressi è apparso lontano dalla condizione migliore e a lui serve un miracolo 17.50: A seguire i 200 stile libero donne con tante pretendenti e soprattutto tante assenze nobili. Può succedere di tutto 17.47: Ci saranno due italiani nella prima ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI17.54: C’è Silvia Scalia adi un posto in semifinale nei 50 dorso donne. L’azzurra è stata settima in mattinata e può farcela 17.52: Non c’èma ci sono Zazzeri e Miressi al via delle semifinali dei 100 stile libero. Compito difficile ma non impossibile per questo Zazzeri la conquista della finale mentre Miressi è apparso lontano dalla condizione migliore e a lui serve un miracolo 17.50: A seguire i 200 stile libero donne con tante pretendenti e soprattutto tante assenze nobili. Può succedere di tutto 17.47: Ci saranno due italiani nella prima ...

