Le Regioni pronte al razionamento dell’acqua (Di martedì 21 giugno 2022) Passano i giorni, non piove. Le temperature sono sopra la media. E l’emergenza siccità, soprattutto al Nord, si aggrava. Per giunta dopo un inverno mite e poco piovoso. Per questo le Regioni si stanno muovendo rapidamente. In primis per chiedere lo stato di emergenza, ma anche per uniformare le decisioni su tutto il proprio territorio. Le ipotesi a cui si sta lavorando riguardano nell’immediato la riduzione dello spreco, con il razionamento fino allo stop dell’erogazione durante la notte, dando priorità all’uso per fabbisogni primari, vietando ad esempio di riempire le piscine. In molti Comuni, in realtà, questi provvedimenti sono già stati presi. In una decina di centri in Piemonte, da giorni si ricorre alle autobotti e alle chiusure notturne della distribuzione. E a Tesimo, in Alto Adige, il sindaco ha disposto che l’acqua si possa «usare per bere e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) Passano i giorni, non piove. Le temperature sono sopra la media. E l’emergenza siccità, soprattutto al Nord, si aggrava. Per giunta dopo un inverno mite e poco piovoso. Per questo lesi stanno muovendo rapidamente. In primis per chiedere lo stato di emergenza, ma anche per uniformare le decisioni su tutto il proprio territorio. Le ipotesi a cui si sta lavorando riguardano nell’immediato la riduzione dello spreco, con ilfino allo stop dell’erogazione durante la notte, dando priorità all’uso per fabbisogni primari, vietando ad esempio di riempire le piscine. In molti Comuni, in realtà, questi provvedimenti sono già stati presi. In una decina di centri in Piemonte, da giorni si ricorre alle autobotti e alle chiusure notturne della distribuzione. E a Tesimo, in Alto Adige, il sindaco ha disposto che l’acqua si possa «usare per bere e ...

