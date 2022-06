Le fake news online sulle tracce dell’esame di Maturità 2022

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 21 giugno 2022) Il ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. I giovani maturandi, mercoledì mattina, affronteranno la loro prima prova d’esame e – come accade ogni anno – sui social è caccia alle presunte e possibili indiscrezioni sui temi di italiano. Siamo, dunque, agli sgoccioli della famosa “Notte prima degli esami” cantata da Antonello Venditti. Ore frenetiche di studio e di ricerche, con i ragazzi che cercando di pescare anche dalle zone più remote del web informazioni che, però, non è possibile avere. Perché, come accaduto anche negli scorsi anni (fin da quando l’uso di internet è diventato preminente nelle nostre vite e in quelle degli adolescenti), la caccia alledella prima prova dellasi è aperta. Ma tutto quel che si legge sui social, è una bufala. LEGGI ANCHE > Perché oggi sentirete ...