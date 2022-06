Lazio, dal 23 giugno al via campagna abbonamenti: prezzi da 269 euro (Di martedì 21 giugno 2022) Lazio campagna abbonamenti 2022 2023 – Parte la campagna abbonamenti della Lazio: il club ha reso noto che la vendita delle tessere per la stagione 22/23 avrà inizio il 23 giugno alle ore 10. La campagna abbonamenti biancoceleste torna a tre anni di distanza dall’ultima volta. Il pass stagionale sarà valido per le 19 gare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 giugno 2022)2022 2023 – Parte ladella: il club ha reso noto che la vendita delle tessere per la stagione 22/23 avrà inizio il 23alle ore 10. Labiancoceleste torna a tre anni di distanza dall’ultima volta. Il pass stagionale sarà valido per le 19 gare L'articolo

