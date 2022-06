"L'assoluzione non è una notizia". E Gaia Tortora "sbrana" Marco Lillo: ecco che roba è il "Fatto" (Di martedì 21 giugno 2022) A pochi giorni dal 39esimo anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, la figlia Gaia diventa protagonista di un acceso dibattito proprio sulla giustizia. Ospite di Quarta Repubblica su Rete 4, la giornalista di La7 si scaglia contro Marco Lillo. Tutto ha inizio da un servizio dedicato a Mario Tirozzi. L'uomo, un fiorista, ha trascorso ventuno mesi in carcere da innocente. Una storia che ricorda molto quella del conduttore televisivo, ingiustamente accusato di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. E così la Tortora viene colpita nel profondo quando la firma del Fatto Quotidiano se ne esce: "Non so se Il Fatto ha dato notizia dell'arresto di Tirozzi, ammetto che probabilmente non avremmo dato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) A pochi giorni dal 39esimo anniversario dell'arresto di Enzo, la figliadiventa protagonista di un acceso dibattito proprio sulla giustizia. Ospite di Quarta Repubblica su Rete 4, la giornalista di La7 si scaglia contro. Tutto ha inizio da un servizio dedicato a Mario Tirozzi. L'uomo, un fiorista, ha trascorso ventuno mesi in carcere da innocente. Una storia che ricorda molto quella del conduttore televisivo, ingiustamente accusato di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. E così laviene colpita nel profondo quando la firma delQuotidiano se ne esce: "Non so se Ilha datodell'arresto di Tirozzi, ammetto che pbilmente non avremmo dato ...

Pubblicità

marattin : È tutto vero, non è stato un incubo. Abbiamo lasciato campo libero a barbari che considerano normale (e da assecond… - alaskaHQ : Oggi ancora una volta al fianco di @patrickzaki1 che attende la sentenza di assoluzione nel processo a suo carico i… - marattin : L’assoluzione di #PierluigiBoschi dimostra che ad essere totalmente fuori asse non è la magistratura (che alla fine… - carla91597355 : RT @marattin: È tutto vero, non è stato un incubo. Abbiamo lasciato campo libero a barbari che considerano normale (e da assecondare) che a… - Libero_official : 'La regola della notizia...'. Le avventurose dichiarazioni di #MarcoLillo del 'Fatto' e la durissima replica di Gai… -