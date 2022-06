Intanto, nel calcio russo (Di martedì 21 giugno 2022) L'invasione in Ucraina ha stravolto carriere e piani societari, ma per certi versi le cose sono proseguite come se niente fosse, racconta l'Ultimo Uomo Leggi su ilpost (Di martedì 21 giugno 2022) L'invasione in Ucraina ha stravolto carriere e piani societari, ma per certi versi le cose sono proseguite come se niente fosse, racconta l'Ultimo Uomo

Pubblicità

borghi_claudio : Intanto nel giorno della fine dell'obbligo vaccinale si accatastano sulla scrivania della Corte Costituzionale le s… - rtl1025 : ?? Puntata speciale quella di ieri di #TuttoAccadeSuRTL1025, l'ultima in compagnia di @AmorosoOF. Che bel viaggio ch… - ilpost : Intanto, nel calcio russo - marco_car67 : @byoblu Intanto l’acqua dei fiumi continua a defluire nel mare - TytoAlb82433730 : RT @Gigadesires: Intanto è partito il mantra a reti unificate su come ridurre i consumi d'acqua, nel solco del 'non avrai niente e sarai fe… -