Il re degli speculatori scommette sul tracollo dell'Europa (Di martedì 21 giugno 2022) Nelle prossime settimane in Europa le borse balleranno: come riporta il Financial Times, infatti, a scommettere sul tracollo dei listini del Vecchio Continente è arrivato anche il re degli hedge fund americani, Ray Dalio. Dopo aver piazzato nella giornata del 15 giugno una scommessa da 1,5 miliardi di dollari sul calo dei listini del Vecchio Continente, ieri è emerso InsideOver.

